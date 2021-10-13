Боксеры Кировского района вернулись с достойными наградами

Юные боксеры привезли медали с Волхова с турнира, посвященного памяти участников чеченской кампании.

Соревнования прошли с 8 по 9 октября на стадионе «Локомотив». Первые места завоевали Михаил Габелев и Владислав Витязев, третьи — Григорий Андреев, Иван Карасевич, Николай Кириллов, Матвей Коневцов.

«Все ребята провели достойные бои! Поздравляем победителей и призеров, а также тренера Александра Габелева с успешным выступлением! Желаем им удачи и новых побед!» — сказала замглавы администрации Кировского района ЛО по социальным вопросам Татьяна Лоскутова.

Троих друзей — двоих Алексеев и Эдуарда забрали в армию в 1994, отправили в Чечню. Вернулся один Алексей. Именно он и организовал несколько лет назад турнир по боксу памяти Эдурада Шека, Алексея Бобриченко и всех воинов, павших в локальных конфликтах.