Жителям Ленобласти напомнили, что решиться стать донором — значит подарить кому‑то надежду и шанс на выздоровление

Жителям Ленобласти напомнили, что решиться стать донором — значит подарить кому‑то надежду и шанс на выздоровление

В Ленобласти стартовала объявленная Министерством здравоохранения России неделя популяризации донорства крови и костного мозга, приуроченная ко Дню донора, который отмечается 20 апреля. 

«Тематическая неделя – это не просто календарное событие, а возможность напомнить каждому: ваше решение стать донором может спасти чью‑то жизнь», - отметили в ведомстве.

Кровь и её компоненты необходимы ежедневно — они нужны при операциях, лечении травм, онкологических заболеваний, во время родов и во многих других ситуациях. Одна донация крови может помочь сразу нескольким пациентам. Это совершенно безопасно для здорового человека и занимает всего около часа.

Донорство костного мозга тоже критически важно: оно даёт шанс на выздоровление пациентам с заболеваниями крови, которым не помогают другие методы лечения. Информация о донорстве костного мозга представлена на сайте.

1 января 2025 года в Ленобласти присваивается звание «Почетный донор Ленинградской области» тем, кто более 20 раз проходил донацию крови и ее компонентов в учреждениях региона, но менее 40 раз, так как в этом случае присуждают уже звание «Почетного донора России». Сегодня в области уже более 3000 доноров, которые могут претендовать на это звание. Чтобы получить статус «Почетный донор Ленинградской области», нужно выполнить одно из условий:

  • сдать кровь от 20 до 40 раз;

  • сдать кровь от 10 до 25 раз и дополнительно плазму, чтобы общее количество донаций составило от 20 до 40;

  • сдать кровь менее 10 раз и плазму так, чтобы общее количество донаций составило от 30 до 60;

  • сдать плазму крови от 30 до 60 раз.

Если вам больше 18 лет, вы хорошо себя чувствуете и у вас нет противопоказаний к донации вас ждут в Центре крови Ленинградской области. Расписание донорских дней по ссылке. При себе необходимо иметь паспорт. Также на интернет-ресурсе оставайсядонором.рф опубликованы перечень центров переливания крови, рекомендации и советы по подготовке к процедуре. Как стать донором — читайте на сайте Центра крови Ленобласти.

Кстати, донорам предусмотрены меры социальной поддержки: два дня отдыха и компенсация на питание в размере 1634 рубля. 

Более 15 нарушений в сфере пассажирских перевозок выявили в четырех районах Ленобласти за март

Региональный Комитет по транспорту подвел итоги проверок перевозчиков в прошлом месяце.

Фото: Комитет по транспорту Ленобласти

Комитет по транспорту Ленинградской области отчитался об итогах комплексной проверки пассажирских перевозок в Гатчинском, Всеволожском, Кировском и Ломоносовском районах. В поле зрения инспекторов попали 162 транспортных средства, владельцам 16 из них были выписаны административные протоколы.

В сфере такси ключевыми проблемами остается отсутствие разрешений на перевозку, а также игнорирование предрейсовых медицинских осмотров водителей и технического контроля автомобилей.

Нарушения также были выявлены и в автобусных перевозках. Среди них: работа без карт маршрутов, отсутствие медосмотров водителей и условий для маломобильных граждан. Более того, выявлены факты нелегальных перевозок, которые осуществлялись без оформления договора.

«Специалистами ГКУ ЛО «Леноблтранс» проводился контроль соблюдения расписания и технического состояния автобусов на социально значимых маршрутах в указанных районах. Расписание соблюдалось, однако зафиксированы замечания по внешнему оформлению. Так, на отдельных транспортных средствах маршрутов №№ 440, 572а, 575 и 579 не работали электронные маршрутоуказатели», — сообщили в комитете.

Все выявленные нарушения станут основанием для подготовки актов о невыполненной работе. Часть рейсов будут признаны невыполненными, также перевозчикам-нарушителям грозят штрафы.

