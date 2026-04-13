В Ленобласти стартовала объявленная Министерством здравоохранения России неделя популяризации донорства крови и костного мозга, приуроченная ко Дню донора, который отмечается 20 апреля.

«Тематическая неделя – это не просто календарное событие, а возможность напомнить каждому: ваше решение стать донором может спасти чью‑то жизнь», - отметили в ведомстве.

Кровь и её компоненты необходимы ежедневно — они нужны при операциях, лечении травм, онкологических заболеваний, во время родов и во многих других ситуациях. Одна донация крови может помочь сразу нескольким пациентам. Это совершенно безопасно для здорового человека и занимает всего около часа.

Донорство костного мозга тоже критически важно: оно даёт шанс на выздоровление пациентам с заболеваниями крови, которым не помогают другие методы лечения. Информация о донорстве костного мозга представлена на сайте.

1 января 2025 года в Ленобласти присваивается звание «Почетный донор Ленинградской области» тем, кто более 20 раз проходил донацию крови и ее компонентов в учреждениях региона, но менее 40 раз, так как в этом случае присуждают уже звание «Почетного донора России». Сегодня в области уже более 3000 доноров, которые могут претендовать на это звание. Чтобы получить статус «Почетный донор Ленинградской области», нужно выполнить одно из условий:

сдать кровь от 20 до 40 раз;

сдать кровь от 10 до 25 раз и дополнительно плазму, чтобы общее количество донаций составило от 20 до 40;

сдать кровь менее 10 раз и плазму так, чтобы общее количество донаций составило от 30 до 60;

сдать плазму крови от 30 до 60 раз.

Если вам больше 18 лет, вы хорошо себя чувствуете и у вас нет противопоказаний к донации вас ждут в Центре крови Ленинградской области. Расписание донорских дней по ссылке. При себе необходимо иметь паспорт. Также на интернет-ресурсе оставайсядонором.рф опубликованы перечень центров переливания крови, рекомендации и советы по подготовке к процедуре. Как стать донором — читайте на сайте Центра крови Ленобласти.

Кстати, донорам предусмотрены меры социальной поддержки: два дня отдыха и компенсация на питание в размере 1634 рубля.