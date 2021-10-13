В Гатчинском районе обновили железнодорожный переезд

На переезде 59 км у станции Прибытково в Гатчинском районе Ленобласти привели в порядок дорожное покрытие.

Дорожники уложили новый асфальт, а также обновили направляющие столбики для привлечения внимания автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

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Тем временем во Всеволожском районе продолжается строительство путепровода у станции Мельничный Ручей. Сейчас на пешеходной части путепровода укладывают литой асфальт синего цвета.