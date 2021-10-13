Движение на участках 8 трасс Ленобласти 14 октября будет ограничено

В Ленинградской области продолжается дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется сбавить скорость.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 75-79 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд № 2 к г. Выборг км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, уборка наносного грунта от бордюрного камня;

— км 142-143 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером;

— км 75-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.

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А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СБО от пыли и грязи;

— км 2+100, ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена СБО;

— км 44-76 (старое напр.) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

— км 20-21 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 20:00, замена сорбционных фильтров ЛОС.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

-км 4-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов);

— км 67-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,заделка трещин в асфальтобетонном покрытии.

— км 108-109 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ремонт а/б покрытия.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 31-45 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 482-486 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.