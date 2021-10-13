Годовая инфляция по России за сентябрь выросла до 7,4%

По данным Банка России, решающую роль в этом сыграла динамика цен на плодоовощную продукцию.

ТАСС данные ЦБ. Годовая инфляция в сентябре возросла до 7,4%. Значительную роль сыграли цены на плодоовощную продукцию из-за ухудшения погодных условий и ситуации с урожаем. Прогноз инфляции будет уточнен вместе со среднесрочным прогнозом ЦБ по итогам опорного заседания совета директоров по ключевой ставке 22 октября. Дополнительные проинфляционные разовые факторы способны поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне более продолжительное время, — передаетданные ЦБ.

По данным Центрального Банка, 2/3 роста цен было сформировано ускоренным ростом цен на плодоовощную продукцию, эффектом базы в динамике цен на услуги образования и зарубежного туризма.

Вклад в повышение инфляции продолжили вносить устойчивые факторы, связанные с повышением спроса, опережающим расширением выпуска, и давлением на стороне издержек, в том числе связанным с ценами на мировых товарных рынках. Его усиление в аграрном сегменте обусловлено в том числе ускорением роста цен на удобрения, вызванным резким удорожанием природного газа, — добавил ЦБ.

Однако уже в следующем году инфляция снизится до 4-4,5% и будет находиться на уровне 4%.