В Выборге завелся «оружейный барон». При нем нашли карабины, пистолеты и много патронов

Полиции «коллекционер» стрелкового оружия и взрывчатки попался после вооружённого налёта на пункт приёма вторсырья.

Как сообщают в правоохранительных органах, в результате оперативных действий мужчину удалось задержать. Им оказался 38-летний безработный из Выборга.

В его доме и в автомобиле оперативники нашли три карабина, пистолет-пулемёт, 70 капсюлей-воспламенителей, 67 пистолетных магазинов, ударно-спусковой механизм, несколько банок с порохом и более 1000 патронов различного калибра.

В отношении налетчика возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».