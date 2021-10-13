В Выборге завелся «оружейный барон». При нем нашли карабины, пистолеты и много патронов

Полиции «коллекционер» стрелкового оружия и взрывчатки попался после вооружённого налёта на пункт приёма вторсырья.
Как сообщают в правоохранительных органах, в результате оперативных действий мужчину удалось задержать. Им оказался 38-летний безработный из Выборга.
В его доме и в автомобиле оперативники нашли три карабина, пистолет-пулемёт, 70 капсюлей-воспламенителей, 67 пистолетных магазинов, ударно-спусковой механизм, несколько банок с порохом и более 1000 патронов различного калибра.
В отношении налетчика возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».
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13.10.2021 73