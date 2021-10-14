Россия отменила запрет на въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана – посольство

Миграционная амнистия ожидает 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее запрещалось въезжать в Россию. Об этом сообщается в заявлении посольства Узбекистана в Москве со ссылкой на первого заместителя главы МВД РФ Александра Горового.

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Сотрудники диппредставительства заявили, что Александр Горовой говорил об этом в ходе встречи с делегацией Узбекистана, которая на момент подготовки публикации находилась с визитом в Москве.

Также сообщается, что миграционная амнистия не будет распространяться на тех, кого депортировали по решению суда.