Владимир Путин дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после заседания форума «Российская энергетическая неделя». Первый же вопрос журналистки после слов приветствия и благодарности затрагивал вопрос преемственности власти в России.

«Что Вы думаете о Вашем преемнике, Вы действительно хотите быть Президентом, пока Вам не будет 84?», – спросила журналистка

Резидент России отметил, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Перед госаппаратом стоят серьезные задачи по увеличению доходов россиян и подъему демографии. И в этих условиях государственные структуры должны думать о поставленных задачах.

«Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию» Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», – ответил Владимир Путин