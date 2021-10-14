В Ленобласти выявили 290 новых случаев COVID-19 – данные на 14 октября

В настоящее время неизвестно в каких районах Ленобласти появились новые зараженные.

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 290 человек, в Петербурге — у 2 345. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 14 октября.

В России за указанный период выявлено 31 299 новых случаев коронавируса (7 892 980), зафиксировано 986 летальных исходов (220 315). При этом полностью выздоровели 21 670 человек (6 937 756).

Напомним, в Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения. В частности, с середины ноября в спортивных и развлекательных учреждениях региона вводится обязательное требование документов о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. В Петербурге только готовятся к ужесточению коронавирусных ограничений.