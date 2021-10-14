Россиян призвали хранить платежки за квартиру три года

Гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал, сколько и зачем необходимо хранить чеки и оплаченные квитанции за услуги ЖКХ.

По словам Минко, сохранять чеки и оплаченные квитанции за коммунальные услуги нужно на случай, если управляющая компания (УК) в результате ошибки предъявит вам иск, требуя оплатить уже оплаченное вами.

Кроме того, по закону необходимо хранить платежки три года.

Эксперт рассказал, что если УК сменяется на другую, при этом не совсем добровольно передала или передала данные по платежам не в полном объеме, то в этом случае «вы будете должны новой компании».

В беседе с агентством «Прайм» Минко посоветовал россиянам не выбрасывать чеки сразу по истечении трех лет, тогда не придется идти в суд без доказательств, если УК предъявит обвинения в неуплате в самый последний момент.

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Электронные платежи также надо подтверждать сохраненными или распечатанными чеками, добавил эксперт. Это нужно, если банк заблокировал ваш счет или у финансовой организации отозвали лицензию, а УК требует подтвердить платежи.