В Рособрнадзоре хотят вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике

Автор: Гузель Галимова
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Рособрнадзор планирует в следующем году вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике. Без этого предмета школьники не смогут получить аттестат.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев отметил, что позиция Минпросвещения и Рособрнадзора идентична – ведомства намерены вернуться к проведению школьных экзаменов в «доковидном» порядке – это два экзамена по выбору и два обязательных экзамена после 9 класса, а также Единый государственный экзамен по базовой математике для выпускников школ.

Музаев призвал учителей, родителей и школьников готовиться к четырем экзаменам в этом учебном году.

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23.09.2021 699
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