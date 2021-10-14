В Рособрнадзоре хотят вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике

Рособрнадзор планирует в следующем году вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике. Без этого предмета школьники не смогут получить аттестат.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев отметил, что позиция Минпросвещения и Рособрнадзора идентична – ведомства намерены вернуться к проведению школьных экзаменов в «доковидном» порядке – это два экзамена по выбору и два обязательных экзамена после 9 класса, а также Единый государственный экзамен по базовой математике для выпускников школ.

Музаев призвал учителей, родителей и школьников готовиться к четырем экзаменам в этом учебном году.