У выборгского парка Монрепо появится несколько парковок для автомобилей

В настоящий момент рядом с выборгским парком Монрепо действует две парковки, но их недостаточно для приезжих туристов из Ленобласти, Петербурга и ближайших городов.

Фото: Администрация Выборгского района

На внеочередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсуждались варианты организации потоков транспорта у музея-заповедника. В следующем году начнется реконструкция Парковой улицы, на ней появится парковка на 70 автомобилей и пять автобусов. Проект сейчас проходит госэкспертизу.

Также в качестве дополнительных мер для разгрузки движения власти Выборга решили организовать временную парковку на пересечении улицы Петровской и Парковой.

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Напомним, сейчас рядом с парком действует две парковки: около межрайонной больницы на 20 мест и на Новокарьерной улице на 25 мест.