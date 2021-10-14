Подход к подсчету полной стоимости кредита в России поменяют в 2022 году

Центробанк совместно с Минфином, а также законодатели работают над поправками, которые уточнят порядок расчета полной стоимости кредита (ПСК).

В ЦБ заявили журналистам, что законодательную новеллу внесут в Госдуму в осеннюю сессию. Проект призван сделать более ясными реальные расходы граждан на обслуживание кредита.

Другой его задачей будет упростить выбор наилучшего предложения на рынке.

Так, кредитные организации обяжут предложить альтернативный вариант кредита без дополнительных услуг с расчетом по нему ПСК, а также проинформировать заемщика о ее размере.