Стало известно, где 14 октября зафиксированы 290 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 290 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 октября.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+41), Пикалёво (+5), Логиново (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+2), Бегуницы (+1), Сумино (+1), Торосово (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+1), Клопицы (+3), Остроговицы (+1), Холоповицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+4), Колчаново (+1), Сясьстрой (+2), Селиваново (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+33), Всеволожск (+11), Кудрово (+3), Новое Девяткино (+5), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+5), пгт. им. Морозова (+2), Вартемяги (+1), Бугры (+2), Гарболово (+1), Агалатово (+1), Ненимяки (+1), Касимово (+1), Скотное (+1), СНТ Звезда (+1), Вартемяки (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+14), Перово (+1), Рощино (+2), Светогорск (+2), Каменногорск (+2), Соколинское (+1), Лосево (+1), Каменка (+1), Песочное (+1), Великое (+1), Вещево (+1), Лебяжье (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+20), Тайцы (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Шпаньково (+1), Малые Колпаны (+2), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+1), Дружноселье (+2), Истинка (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+10), Котельский (+1), Усть-Луга (+1), Большой Луцк (+1), Большое Кузёмкино (+1), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+19), Будогощь (+1), Иконово (+1).
- Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+1), Приладожский (+2), Мга (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Рассвет (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Новогорелово (+1), Большая Ижора (+1), Виллози (+1), Кипень (+1), Кавелахта (+1), Бриз (+1), КП СНТ Южная дача (+2).
- Лужский район: Луга (+4), Ям-Тесово (+1), Заклинье (+2), Толмачёво (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+12).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+1), Петровское (+1), Мельниково (+1), Плодовое (+3), Мичуринское (+2), Колосково (+2), Васильево (+1), Запорожское (+3).
- Сланцевский район: Сланцы (+14), Большие Поля (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+10), Сарка (+1).
- Тосненский район: Тосно (+4), Новолисино (+1).
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12.10.2021 244