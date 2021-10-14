Пожар в Тосно произошел из-за незаконной врезки в нефтепровод

Ранее ivbg.ru сообщал о ЧП на нефтепроводе в Тосненском районе Ленгобласти.

Как сообщает пресс-служба «Транснефть-Балтики», возгорание произошло на 92 километре магистрального нефтепродуктопровода «Кириши – Красный Бор». Загорелся авиационный керосин, который вытек из нелегальной врезки.

«Транснефть-Балтика» уже завершает ликвидацию последствий незаконной врезки. Площадь пожара составила 10 кв. м, угрозы распространения огня нет, пострадавших также нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

На месте происшествия, помимо врезки, был обнаружен гибкий шланг высокого давления диаметром ¾ дюйма, проложенный от трубопровода.