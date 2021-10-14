В Ленобласти 15 октября дорожное движение ограничат на 8 трассах

В Ленинградской области в пятницу, 14 октября, проведут очередной ремонт дорожного покрытия на участках 8 федеральных трасс. Публикуем перечень дорог, где придется сбавить скорость.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 22, 25, 42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 108-109 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ремонт АБ покрытия

-км 4-5 ограничение скорости движения на Большую Ижору с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 44-45 ограничение скорости движения на Псков с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).

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А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд № 2 к г. Выборг км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, уборка наносного грунта от бордюрного камня;

— км 142-143 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

— км 135+993 путепровод через ж/д Выборг-Житково ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ.

— подъезд № 2 к г. Выборг км 0+950-0+962 организация реверсивного движения со светофорным регулированием в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

— подъезд № 1 к г. Выборг км 0+062-5+752 организация реверсивного движения со светофорным регулированием в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером;

— км 75-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 27-10 ограничение скорости движения в сторону СПбс 08:00 до 20:00, мойка СБО от пыли и грязи;

— км 15+800; 21+500; 22+500 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена СБО;

— км 44-76 (старое напр.) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

— км 17-15 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 20:00, замена сорбционных фильтров ЛОС.