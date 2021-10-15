Дрозденко о новом covid-постановлении: И чтобы не было беды в Ленобласти, я и принимаю меры

В инстаграм-аккаунте Дрозденко ежедневно от жителей Ленобласти поступает ожидаемо много вопросов про коронавирус.

Один из них касался нового covid-постановления, а именно об обязательной вакцинации против коронавируса отдельных категорий населения.

«<…>Может надо помягче как то, без принуждения, доверия к власти и так нет. <…> еще эта вакцинация, люди злые уже и не довольные, все кого я знаю. Так и до беды не далеко, может надо остановится нашей власти???» — Говорится в сообщении.

В свою очередь Дрозденко ответил, что в Ленобласти резко возросла госпитализация и принимаются все меры, чтобы держать под контролем ситуацию с COVID-19.

«До беды, это когда по стране каждый день от ковид умирает тысяча человек и еще раза в два больше прирост от других причин, потому что врачи отвлечены на работу в красной зоне. Беда — это когда в «красной зоне» люди лежат в коридорах и не хватает кислорода, потому что резко возросла госпитализация. Беда — это потеря родных и близких от ковид, особенно обидно, что часть из них отказывалось и не верило в вакцинацию. Это вот беда. И чтоб такого не было в области, я и принимаю меры», — говорит Дрозденко.

Он также добавил, что согласно новому постановлению, в аптеку, магазин, парикмахерскую, кафе и так далее никакого QR-кода не надо. «А вот кто не хочет прививаться, и получать тест ПЦР, два месяца без кино и дискотеки обойдется».

Напомним, в Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения. В частности, с 15 ноября посетителям для входа в театры, кино, бассейны и фитнес-залы необходимо предоставить QR-код или отрицательный ПЦР-тест не больше 72 часов. В Петербурге только готовятся к ужесточению коронавирусных ограничений.