Дрозденко о новом covid-постановлении: И чтобы не было беды в Ленобласти, я и принимаю меры

В инстаграм-аккаунте Дрозденко ежедневно от жителей Ленобласти поступает ожидаемо много вопросов про коронавирус.
Один из них касался нового covid-постановления, а именно об обязательной вакцинации против коронавируса отдельных категорий населения.
В свою очередь Дрозденко ответил, что в Ленобласти резко возросла госпитализация и принимаются все меры, чтобы держать под контролем ситуацию с COVID-19.
Он также добавил, что согласно новому постановлению, в аптеку, магазин, парикмахерскую, кафе и так далее никакого QR-кода не надо. «А вот кто не хочет прививаться, и получать тест ПЦР, два месяца без кино и дискотеки обойдется».
Напомним, в Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения. В частности, с 15 ноября посетителям для входа в театры, кино, бассейны и фитнес-залы необходимо предоставить QR-код или отрицательный ПЦР-тест не больше 72 часов. В Петербурге только готовятся к ужесточению коронавирусных ограничений.