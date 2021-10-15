Дорожники Ленобласти переходят в режим повышенной готовности

Дорожные службы 47 региона готовы к тому, что в выходные дни возможно выпадет снег.

В субботу и воскресенье температура воздуха в регионе будет колебаться от +2 ночью до +9 днём. Также синоптики сообщают о возможном дожде со снегом. Неблагоприятные погодные условия могут усложнить дорожную обстановку, поэтому «Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки.

Напомним, что для водителей работает «горячая линия» «Ленавтодора» 8(812)251-42-84. Также дорожники на связи с жителями в паблике «Дороги Ленинградской области» ВК и @dorogi_lo в инстаграме.

На региональных дорогах Ленобласти появились «умные» аншлаги с QR-код, по которому можно считать информацию о времени и сроках проведения ремонтных работ. На сайте “Ленавтодора” работает интерактивная карта, на которой в режиме реального времени можно проследить за работой техники, узнать показания дорожных метеостанций и места концентрации ДТП.