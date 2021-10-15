У жителя Шпаньково украли кнопочный телефон, кастрюлю и продукты питания

В полицию Гатчинского района 14 октября поступило сообщение о краже от 42-летний жителя деревни Шпаньково.

Он рассказал, что утром двое мужчины и женщина отжали балконную дверь и проникли к нему в квартиру на первом этаже. После они обездвижили его и успели унесли с собой наручные часы, кнопочный телефон, кастрюлю и продукты питания. Общая сумма ущерба шесть тысяч рублей.

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Уже вечером одного из подозреваемого задержали — 41-летнего жителя деревни Кикерено. Ранее мужчина был судим. Расследование уголовного дела продолжается.