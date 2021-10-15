«Ленавтодор» заключил контракт на ремонт трассы от Юкков до Кузьмолово

Дорожникам предстоит обновить почти десять километров трассы, сделать новые остановки, укрепить обочины и переустроить водопропускные трубы.

«Важно, что при ремонте столь загруженной трассы будет применен особо прочный асфальт, разработанный по технологии объемного проектирования. Она предусматривает оптимальный подбор смеси и вяжущего компонента с учетом нагрузки на дорогу и климатических особенностей», — подчеркнул зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Ремонт дороги пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».