В Ленобласти начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей

Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» поможет родителям тяжелобольных детей.

Специалисты службы «Верное направление» проверят возможность получения помощи от государства, помогут собрать необходимые пакеты документов для обращения в благотворительные фонды и будут сопровождать каждый конкретный случай до момента получения помощи.

Телефон бесплатной горячей линии – 8 800 303 30 30, время работы – по будням с 06:00 до 18:00. Также у проекта есть сайт.

Напомним, что 18 октября 2021 Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет отвечать на вопросы жителей Ленобласти.

Для ответов также приглашены главы районных администраций. Звонки принимаются по телефонам: 006 (по стационарному телефону, бесплатно) либо 8 (813-61) 315-01 (платно, в зависимости от тарифа, установленного оператором связи).