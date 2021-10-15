На берегу озера в деревне Голубково появилась подводная лодка

На берегу Череменецкого озера в Лужском районе открыт туристический объект на месте старинной усадьбы, где в XIX веке инженер Николай Кудрявцев разрабатывал проект подводной лодки.

Теперь в деревне появилась зона отдыха с макетом подводной лодки и инсталляциями на морскую тему. Где сегодня уже прошел фестиваль «Инженерная мысль».

Необычное благоустройство реализовано в рамках программы приграничного сотрудничества между Латвией и Россией. Задуманный проект трансграничного туристического маршрута свяжет между собой Лужский район, Псковскую область и Латвию единым маршрутом — «Следуя инженерно-техническим идеям». Маршрут пролегает по усадьбам российских инженеров XIX века: В Латвии это усадьба Станислава Кербедза, в Псковской области ― часовых дел мастера Павла Буре, в Ленинградской ― инженера Николая Кудрявцева.

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Отметим, что в Ленобласти в 2021 году пять городов одержали победу и получили деньги на осуществление проектов по благоустройству.