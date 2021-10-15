В России с 17 октября вступают в силу новые правила вывоза детей за границу

Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу 17 октября 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Теперь при вывозе детей за границу один из родителей вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из России, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько стран на определенный срок.

Родители-иностранцы, заявившие о запрете выезда ребенка из России, не смогут выехать с ним сами.

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Кроме того, по новым правилам сотрудники подразделений по вопросам миграции должны отработать заявление не за пять рабочих дней, а за два рабочих дня. Также разрешается отзывать подобные запреты: на территории страны это можно сделать в отделах полиции, за границей — в посольствах и консульствах.