Во Всеволожском районе перевернулся груженый самосвал — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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Информация о пострадавших не поступала.

По информации телеграм-канала ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн, авария произошла утром 16 октября в посёлке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области.

Водитель самосвала не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.

По факту ДТП будет проведена проверка.

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Во Всеволожском районе перевернулся груженый самосвал - фото и видео фото, самосвалы, Россияне, Россия, происшествие, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, видео, автомобили, аварияИсточник: https://t.me/dtp47rus
Во Всеволожском районе перевернулся груженый самосвал - фото и видео фото, самосвалы, Россияне, Россия, происшествие, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, видео, автомобили, аварияИсточник: https://t.me/dtp47rus
Во Всеволожском районе перевернулся груженый самосвал - фото и видео фото, самосвалы, Россияне, Россия, происшествие, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, видео, автомобили, аварияИсточник: https://t.me/dtp47rus
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