Во Всеволожском районе перевернулся груженый самосвал — фото и видео

Информация о пострадавших не поступала.
По информации телеграм-канала ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн, авария произошла утром 16 октября в посёлке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области.
Водитель самосвала не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.
По факту ДТП будет проведена проверка.
Источник: https://t.me/dtp47rus
Источник: https://t.me/dtp47rus
Источник: https://t.me/dtp47rus
Источник: https://t.me/dtp47rus
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