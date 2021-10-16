Во Всеволожском районе перевернулся груженый самосвал — фото и видео

Информация о пострадавших не поступала.

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По информации телеграм-канала ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн, авария произошла утром 16 октября в посёлке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области.

Водитель самосвала не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.

По факту ДТП будет проведена проверка.

Источник: https://t.me/dtp47rus Источник: https://t.me/dtp47rus Источник: https://t.me/dtp47rus Источник: https://t.me/dtp47rus