Средняя цена новой легковушки в России превысила два млн рублей и продолжит расти

Агентство «Прайм» сообщает, что цена новой легковой машины подскочила на 21 процент в период с января по август 2021 года и составила 2 млн 140 тысяч рублей. При этом аналитики прогнозируют дальнейший рост цены.

До приближения средней стоимости легкового автомобиля в России к нижней планке налога на роскошь осталось меньше миллиона рублей. Согласно отечественному законодательству, владельцы машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей обязаны платить налог на дорогостоящие автомобили.

Эта законодательная мера действует с 2014 года. С тех пор она ни разу не индексировалась, несмотря на инфляцию.