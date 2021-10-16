Юный питбуль решил прокатиться на коленях своего хозяина в Санкт-Петербурге

Соцсети умилились при виде малыша.
В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилась фотография, на которой щенок американского питбуля катается в автомобиле на коленях своего хозяина.
Авторка поста была очень рада увидеть такое чудо в другом автомобиле.
Комментаторы в соцсети отметили милоту щенка, но предупредили, что небезопасно пускать собак за руль во время движения.
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