Юный питбуль решил прокатиться на коленях своего хозяина в Санкт-Петербурге

Соцсети умилились при виде малыша.

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилась фотография, на которой щенок американского питбуля катается в автомобиле на коленях своего хозяина.

Авторка поста была очень рада увидеть такое чудо в другом автомобиле.

Комментаторы в соцсети отметили милоту щенка, но предупредили, что небезопасно пускать собак за руль во время движения.