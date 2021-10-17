Прямая линия с Александром Дрозденко состоится 18 октября

Автор: Анастасия Щербакова
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Губернатор Ленинградской области ответит на вопросы жителей с 16:00 до 17:00.

В понедельник, 18 октября губернатор Александр Дрозденко проведет очередную «Прямую линию» с жителями Ленинградской области. Глава региона будет лично отвечать на вопросы горожан с 16:00 до 17:00.

Кроме губернатора, в линии примут участие главы районных администраций, которые будут следить за происходящим в режиме ВКС.

Задать губернатору свой вопрос жители Ленинградской области смогут позвонив по следующим номерам:

  • 006 со стационарного телефона (звонок бесплатный)
  • 8 (813 61) 315-01 с мобильного телефона (цена согласно тарифному плану)
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