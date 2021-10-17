Володин предложил разработать процедуру отзыва Нобелевской премии мира

По словам спикера Государственной думы, четких критериев оценки лауреатов премии до сих пор нет.

Как поделился в своем телеграмм-канале Вячеслав Володин, Нобелевская премия мира была дискредитирована присуждением такой высокой награды политикам, которые допускали развал своих стран и развязывали войны. Вернуть доверие к «нобелевке» теперь можно только введя процедуры отзыва награды, считает спикер.

Однако Володин уточнил, что «когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов нет», она вручается за реальные достижения, цитирует ТАСС .

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Также председатель Госдумы уверен, что четких критериев оценки лауреатов Нобелевской премии мира сейчас нет, хотя они были указаны в завещании Альфреда Нобеля: внесение вклада в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив.