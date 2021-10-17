В Красном селе 19-летняя студентка устроила смертельное ДТП

В ночь на субботу в Красносельском районе Петербурга произошло серьёзное, унесшее жизнь человека.

Как передает 78 со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ночью, 16 октября произошла авария у дома по улице Свободы в Красном Селе. Прибывшая на место полиция обнаружила разбитый автомобиль марки Toyota Vista.

В салоне на заднем сидении лежал труп 36-летнего жителя Горелово. Также внутри машины находились две девушки и ещё один мужчина. За рулём в момент ДТП находилась 19-летняя учащаяся третьего курса Университета морского и речного флота им. Адмирала Макарова. Возбуждено уголовное дело, водитель госпитализирована.