В России зафиксирован очередной рекорд по заболевшим коронавирусом

За прошедшие сутки Covid-19 подтвердился у 34 303 человек. С начала пандемии это четвертый подряд максимум.

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России выросло за сутки на 34 303, сообщает 17 октября ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Согласно данным, это четвертый максимум подряд по количеству инфицированных в стране за сутки. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

Также известно число умерших в результате перенесенной инфекции. Число летальных исходов по России составило 997 человек.

Рост числа заболевших фиксируется также в Ленинградской области. Так, за последние сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 301 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 17 октября.