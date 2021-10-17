Сквер в Красном Селе хотят назвать в честь Героя Советского Союза

Общественное пространство между улицами Бронетанковой и Освобождения может получить имя Героя Советского Союза Александра Мнацаканова.
В 2022 году безымянному скверу в Красном Селе, который расположен между улицами Бронетанковой и Освобождения могут присвоить имя героя войны Александра Мнацаканова. Об этом рассказал член топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев Невским Новостям.
Есть предложение назвать безымянный сквер в Красном Селе именем Александра Сидоровича Мнацаканова — Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны. Его танковое подразделение освобождало Красное Село, они первые туда вошли, — рассказал эксперт.
В сквере предлагается установить памятник генерал-лейтенанту Красной армии и бойцам его дивизии. Сейчас реализация инициативы зависит от решения районной администрации и чиновников.
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Этим самым мы продолжаем традицию называть улицы в честь защитников Отечества, чтобы не забывать и вечно помнить о героях. Я думаю, что район пойдет навстречу. Окончательное решение будет принято на комиссии в начале года. Есть вероятность, что в следующем году сквер уже официально получит имя, — добавил Алексей Ерофеев.