Упавший 24-тонный контейнер перекрыл съезд с внешнего кольца КАД в сторону Петербурга

На км 67-м километре КАД трассы А-118 произошла авария. Движение на съезде перекрыто.
Как стало известно ivbg.ru, в 13:55 дня, 17 октября, на пересечении с Пулковским шоссе, на съезде с внешнего кольца КАД в сторону Санкт-Петербурга с грузового автомобиля на проезжую часть упал контейнер весом в 24 тонны.
Движение на съезде было перекрыто. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.
Вызвана спецтехника для поднятия груза. Службы просят водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и выбирать альтернативные пути.
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17.10.2021 57