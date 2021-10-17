Упавший 24-тонный контейнер перекрыл съезд с внешнего кольца КАД в сторону Петербурга

На км 67-м километре КАД трассы А-118 произошла авария. Движение на съезде перекрыто.

Как стало известно ivbg.ru, в 13:55 дня, 17 октября, на пересечении с Пулковским шоссе, на съезде с внешнего кольца КАД в сторону Санкт-Петербурга с грузового автомобиля на проезжую часть упал контейнер весом в 24 тонны.

Движение на съезде было перекрыто. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

Вызвана спецтехника для поднятия груза. Службы просят водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и выбирать альтернативные пути.