Петербуржцы хотят сохранить название улицы Книпович в Невском районе

В администрации уже приняли решение о возращении исторического названия улице, но многие жители города выступили за сохранение имени участницы революционного движения.

Часть петербуржцев, в том числе активисты движения «Суть времени», выступили против переименования улицы Книпович на историческое название — Смоляная.

Изначально инициатором смены названия улицы выступал настоятель храма иконы Божией Матери всех Скорбящих Радость на проспекте Обуховской Обороны Богдан Полевой. Таблички на домах заменили еще весной 2021-го, но, несмотря на это, споры продолжаются, делится портал Невские новости.

Невскими новостями. Там уже принято решение о возвращении исторического названия, но есть несогласные. Они считают, что нарушается их конституционное право и убирается советское название. Непонятно, как мы будем разрешать ситуацию со Смоляной — Книпович, — рассказал член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев в беседе с

Ерофеев также добавил, что историческое название улицы связано со стеклянным заводом, который был там раньше: