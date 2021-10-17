Петербуржцы хотят сохранить название улицы Книпович в Невском районе

В администрации уже приняли решение о возращении исторического названия улице, но многие жители города выступили за сохранение имени участницы революционного движения.
Часть петербуржцев, в том числе активисты движения «Суть времени», выступили против переименования улицы Книпович на историческое название — Смоляная.
Изначально инициатором смены названия улицы выступал настоятель храма иконы Божией Матери всех Скорбящих Радость на проспекте Обуховской Обороны Богдан Полевой. Таблички на домах заменили еще весной 2021-го, но, несмотря на это, споры продолжаются, делится портал Невские новости.
Там уже принято решение о возвращении исторического названия, но есть несогласные. Они считают, что нарушается их конституционное право и убирается советское название. Непонятно, как мы будем разрешать ситуацию со Смоляной — Книпович, — рассказал член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев в беседе с Невскими новостями.
Ерофеев также добавил, что историческое название улицы связано со стеклянным заводом, который был там раньше:
Лидия Михайловна Книпович преподавала в воскресной школе, которая там была, она была причастна к революционному движению, состояла в РСДРП, а брат ее — ученый полярник. Там нет никаких политических мотивов, Лидия Михайловна ни в чем не провинилась. Просто от церкви шло предложение вернуть название Смоляная, связанное со стеклянным заводом, который там раньше существовал, — заключил Алексей Ерофеев.