В трех регионах России до конца 2022 года введут электронные паспорта

До конца 2022 года в трех российских субъектах хотят ввести электронный паспорт. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По его словам, цифровой паспорт гражданина будет представлен в двух видах: как смарт-карта и как приложение с QR-кодом. Процедура замены документа будет добровольной.

О каких регионах идет речь, глава ведомства не уточнил.

Напомним, в России продлили срок замены паспортов до 90 дней. А с 1 июля 2022 года на оформление нового паспорта потребуется не более пяти рабочих дней. Помимо этого отменили обязательные штампы о браке и о детях в паспорте.