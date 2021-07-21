В России отменили обязательные штампы о браке в паспорте

Теперь отметки о регистрации брака и о детях не являются обязательными и будут ставиться в российских паспортах по желанию. Соответствующее постановление подписал Мишустин.

Обязательно в паспорте должны проставляться только прописка и отношение к воинской обязанности. Все остальное строго по желанию самого владельца паспорта. То есть ЗАГС теперь без разрешения гражданина не сможет внести в паспорт данные о детях, а также заключенных и расторгнутых браках.

Ранее необязательными были только штампы о резус-факторе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Напомним, в России продлили срок замены паспортов до 90 дней. А с 1 июля 2022 года на оформление нового паспорта потребуется не более пяти рабочих дней.