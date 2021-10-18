Не упустить шанс, или как самозанятым Ленобласти помогает государственная микрофинансовая поддержка

В Ленинградской области все больше людей регистрируются в качестве самозанятых граждан. Почему?

«Потому что это позволяет обрести официальный статус, и при этом не усложнять себе жизнь сложной бухгалтерской отчетностью и существенными для меня налогами. Скачал приложение – и твой комфортный налог на профессиональную деятельность рассчитывается и списывается автоматически», — рассказывают одни.

«Потому что теперь моими клиентами могут стать организации — им нравится то, что я делаю, они готовы делать корпоративный заказ, но – только официально и безналичной оплатой по Договору», — объясняют другие.

Но и те, и другие при этом в один голос говорят, что быть самозанятым – правильно, потому что в этом статусе можно получить государственную поддержку, в том числе, и финансовую.

В Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти, который как раз и уполномочен оказывать льготную государственную микрофинансовую поддержку самозанятым, рассказали, на какие цели получают микрофинансовую поддержку самозанятые граждане.

«Прежде всего — на необходимое оборудование, сырьё и материалы, — говорят специалисты Фонда. — На это самозанятым гражданам чаще всего нужны относительно небольшие суммы — до 500 тысяч рублей, но именно эти средства помогают расширить и совершенствовать свою деятельность».

Варианты льготного государственного кредитования самозанятых могут быть разные, в том числе и размер льготной ставки: она варьируется от 2,5 до 5%. Например, для самозанятых из приоритетных категорий и проживающих в моногороде, ставка составляет 2,5% годовых. Нужно просто обратиться в Фонд и выяснить, под какие программы подпадаете именно вы.

Кто уже обратился за поддержкой

Один из примеров – опыт профессионального фотографа Андрея Сидорова. Он давно занимается фотосъёмкой в Ленинградской области — свадьбы, вечера… Но вскоре после принятия поправок в законодательство по самозанятым, в 2020 году Андрей в этом статусе зарегистрировался.

И работы сразу прибавилось, потому что среди заказчиков стало больше предприятий и организаций – подряды на услуги по профессиональной фотосъемке корпоративных мероприятий.

Андрей воспользовался статусом самозанятого, обратился в Фонд и получил микрозайм по льготной ставке и без залога – на новую профессиональную фотокамеру ему требовалась сумма до 200 тысяч рублей, а в этом случае залог не нужен.

А вообще на развитие своего дела самозанятые могут получить от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, и только суммы свыше 200 тысяч рублей требуют обеспечительного залога. И надо отметить, что самозанятые Ленобласти все активнее пользуются микрокредитованием.

Все, кто обратился в Фонд за льготным кредитованием, отмечают, что здесь работают доброжелательные специалисты, заинтересованные в успехе каждого самозанятого Ленобласти.

Подробная информация на сайте www.813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88.