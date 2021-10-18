Студентки из Ленобласти стали финалистами национальной премии «Студент года»

Две студентки из Ленинградской области прошли в очный финал Российской национальной премии «Студент года-2021».

Финалистами стали Антонина Калинина из ГИЭФПТ (номинация «Творческая личность») и София Довбышенко из ЛГУ имени А. С. Пушкина (номинация «Интеллект года»). Теперь им предстоит защищать честь Ленобласти в финале премии, который пройдет с 13 по 18 ноября в Томске.

Ранее губернатор Ленобласти подписал постановлении о выплате стипендии одаренным детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных колледжах и техникумах.