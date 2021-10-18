С начала года в Ленобласти и Петербурге произошло почти 500 дачных краж

Удалось раскрыть только 10% преступлений.

В 2021 году в Ленобласти и Петербурге произошло почти 472 дачные кражи. Чаще всего домушники проникают в загородные жилища, а также в подсобки, гаражи и сараи на территории участка, взламывая замки или отжимая дверь ломиком, а также через окна. Об этом пишут «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Но несмотря на плохую раскрываемость таких преступлений, их количество с каждым годом снижается: в 2019 году было совершено 1 206 дачных краж, а в 2020-м — 949.