Инфекционист Малышев рассказал о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию

Автор: Александр Селиванов
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Есть редкие летальные случаи.

По сообщению доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева в ходе пресс-конференции COVID-19 и дети, появились случаи госпитализации в реанимацию маленьких пациентов после заражения ковидом. Есть редкие летальные случаи.

На вопрос о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19 детей, профессор ответил, что говорить об этом можно будет только после получения заключения Минздрава.

Ранее в Минздрав России от центра им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики ковида у подростков Гам-КОВИД-Вак-М. По сообщению помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, прививать подростков в случае регистрации вакцины будут на добровольной основе при согласии родителей или законных представителей, передает РИА Новости.

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18.10.2021 205
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