Кроссовер вылетел в кювет под Гатчиной

Авария произошла у выезда на трассу из поселка Пустошка.
По информации правоохранительных органов, на трассе А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» водитель кроссовера Ford EcoSport не справлялся с управлением и автомобиль вылетел кювет, при этом перевернувшись на крышу.
На месте происшествия работали спасатели, помогающие пострадавшим.
Причины произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции.
Источник: 78.ru
Источник: 78.ru
Источник: 78.ru
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