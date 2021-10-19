Кроссовер вылетел в кювет под Гатчиной

Авария произошла у выезда на трассу из поселка Пустошка.

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По информации правоохранительных органов, на трассе А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» водитель кроссовера Ford EcoSport не справлялся с управлением и автомобиль вылетел кювет, при этом перевернувшись на крышу.

На месте происшествия работали спасатели, помогающие пострадавшим.

Причины произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции.

Источник: 78.ru Источник: 78.ru Источник: 78.ru