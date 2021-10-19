Более 70% жителей Ленобласти хотят в кратчайшие сроки найти работу

Жителей Ленобласти находятся в срочном поиске работы и считают, что это критично для их семьи и бюджета.

По информации HeadHunter, критичность срочного трудоустройства в Ленобласти составила 72%.

Отмечается, что 86% жителей СЗФО и в том числе жители Ленобласти стараются планировать семейные расходы.

Между тем каждый третий (36%) житель Ленобласти готов снизить планку зарплаты в угоду трудоустройству.