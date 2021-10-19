Финляндия продлила ограничения на въезд российских туристов до 7 ноября

Финляндия вновь продлила ограничения на пересечение российско-финляндской границы. Теперь – до 7 ноября.

В этот период грузоперевозки и пересечение границы физлицами будут обеспечиваться в случае необходимости. Кроме того, граждан обеих стран будут пропускать только в случае возвращения на родину. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

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Действующим остается правило, которое разрешает въезд в Финляндию граждан из всех стран мира, имеющих справку о полной вакцинации от коронавируса одобренным ЕС препаратом. Российских вакцин в этот списке нет.

Ранее мы сообщали, что в начале ноября Россия возобновит авиасообщение с девятью странами.