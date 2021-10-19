Минфин: Повышения НДФЛ в ближайшие годы в России не планируется

Российские власти не планируют повышать НДФЛ в ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Силуанов отметил, что власти очень аккуратно относятся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ.

«И на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем», — приводит РИА Новости слова министра.

Тем временем в России могут изменить для граждан сроки оплаты трех налогов: транспортного, имущественного и земельного.