Минфин: Повышения НДФЛ в ближайшие годы в России не планируется

Автор: Гузель Галимова
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Российские власти не планируют повышать НДФЛ в ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Силуанов отметил, что власти очень аккуратно относятся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ.

«И на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем», — приводит РИА Новости слова министра.

Тем временем в России могут изменить для граждан сроки оплаты трех налогов: транспортного, имущественного и земельного.

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