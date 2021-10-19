Власти Петербурга не планируют вводить платный въезд в центр города

В центре Петербурга не планируют вводить платный проезд, об этом сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Он объяснил, что в Петербурге нет объезда центральной части города, поэтому власти не видит смысла в ограничениях движения.

Напомним, что идея о платном въезде в центр города у властей появилась еще в 2019 году. Ограничительные меры, по мнению правительства Петербурга, могли снизить загруженность дорог и сократить число ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге готовятся к ужесточению коронавирусных ограничений. Уже с 1 декабря без qr-кода не пустят в заведения общественного питания, дома отдыха и магазины (кроме аптек, АЗС, продовольственных магазинов, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания).