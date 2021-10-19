«Без него не пустят в магазины и общепит»: Рассказываем, как получить qr-код в Петербурге и кому он нужен

Как сообщал ivbg.ru, в Санкт-Петербурге готовятся к ужесточению коронавирусных ограничений. Уже с 1 декабря без qr-кода не пустят в заведения общественного питания, дома отдыха и магазины (кроме аптек, АЗС, продовольственных магазинов, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания).

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с 1 ноября qr-код нужен, чтобы попасть на конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия численностью более 40 человек;

с 15 ноября qr-код нужен в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, на выставки и церемонии регистрации брака.

Редакция ivbg.ru рассказывает, кому нужен qr-код, как и где его получить, сколько он действует и что делать, если он не пришел?

Кому нужен qr-код?

Всем, кто прошел полный курс вакцинации российскими вакцинами – «Спутником V», «КовиВаком» с «ЭпиВакКороной». И всем, кто переболел COVID-19 не позднее, чем 6 месяц назад, и обращался при этом к врачу.

Как и где получить qr-код?

После полного курса вакцинации, а также для переболевших qr-код появится в личном кабинете на госуслугах. Как зарегистрировать учетную запись на портале госуслуг и подтвердить ее смотрите здесь.

Если вы не имеете возможность создать учетную запись на «Госуслугах», обращайтесь в МФЦ.

Сколько действует qr-код?

Для прошедших полный курс вакцинации – один год. Для переболевших – полгода.

Что делать, если qr-код не пришел?

Шаг № 1: проверить корректность заполнения ФИО, даты рождения и СНИЛС на госуслугах.

Шаг № 2: если все верно, то в разделе «Профиль» или «Настройка и безопасность» убедиться, что анкета на портале подтверждена.

Шаг № 3: если анкета подтверждена – написать в техническую поддержку госуслуг в категорию «Вакцинация от COVID-19» и подкатегорию «Я вакцинировался, но не получил сертификат на Госуслугах». Обращения рассматриваются в течение 30 дней.

Распечатанный или электронный qr-код на экране надо будет предъявлять при входе сотруднику учреждения. При себе также необходимо иметь удостоверение личности.