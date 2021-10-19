МЧС предупредило жителей Ленобласти о непогоде в ближайшие дни

Спасатели предупреждают местных жителей и гостей Ленобласти об ухудшении погодных условий в ближайшие три.

По данным МЧС, завтра, 20 октября, пройдут сильные осадки в виде снега и дождя, вероятно налипание мокрого снега. На дорогах будет скользко, а ветер будет достигать до 20 м/с.

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В четверг, 21 октября, в регионе сохранятся сильны осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. На дорогах будет сложная обстановка – гололедица.

Последний день рабочей недели, 22 октября, будет дождливым. Утром и днем местами порывы 15-20 м/с, в прибрежных районах до 24 м/с.

Спасатели просят местных жителей и гостей Ленобласти быть осторожными.