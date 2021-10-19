Сергей Перминов принял участие в международной дискуссии о «зеленой» энергетике

Сенатор России, зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов принял участие в онлайн-заседании группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Франции и группы дружбы «Франция-Россия» Сената Французской Республики.

В рамках встречи состоялась дискуссия6 посвященная вопросам «энергетического перехода» и климата, включая аспекты получения энергетического сырья из биомассы, атомной и ветровой энергетики.

Перминов призвал участников к выстраиванию не конфронтационных или «коллективизационных», а справедливых подходов в деле «энергетического перехода», новых конфигураций в сфере «зеленой» энергетики, где взаимодействие с Россией станет залогом успеха Франции и Европы.

Ранее Перминов во время парламентских слушаний поднял вопрос строительства аэропорта «Сиверский» в Ленобласти.