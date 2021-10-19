Роковая встреча киберспортсмена с возможными убийцами попала на видео

Ранее ivbg.ru сообщал, что полиция уже задержала подозреваемых в смертельном избиении 23-летнего киберспортсмена в городе Никольском Тосненского района Ленобласти.

Встреча киберспортсмена с предполагаемыми убийцами попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчины купили алкоголь, а после вышли на улицу и встретили свою будущую жертву.

Видео: 78.ru

Напомним, киберспортсмена Алексея Малышева нашли в луже крови, без обуви и по пояс голым возле гаражей в Никольском. Молодого человека доставили в больницу, но он умер. Перед происшествием он познакомился с тремя незнакомцами.