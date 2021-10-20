Актер Сергей Безруков госпитализирован с COVID-19

Об этом сам Безруков сообщил в своем instagram-аккаунте. По словам актера, COVID-19 у него протекает в легкой форме и под полным контролем медицинских работников.

Также Сергей Безруков призвал поклонников-театралов не переживать и сообщил, что постановки с его участием будут перенесены на другие даты.

«Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… в данном случае ПЕРЕЧИТАТЬ. Всем здоровья! Всем добра! Всем любви!!!!», – написал Сергея Безрукова