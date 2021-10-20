Десятиклассница отравила себя таблетками из-за ссоры с парнем во Всеволожске

По информации ivbg.ru, в полицию из Всеволожской КМБ поступила телефонограмма о госпитализации поздним вечером 18 октября десятиклассницы из квартиры дома на Народной улице во Всеволожске.

Вам будет интересно «Намерений убивать не было»: Шестиклассник, открывший стрельбу в школе под Пермью, получит психиатрическую помощь Как сообщал ivbg.ru, 18 октября в поселке Сарс на юге Пермского края двенадцатилетний ученик шестого класса открыл стрельбу в местной... 19.10.2021 110

Врачи диагностировали пероральное отравлением лекарственными веществами. По совам бабушки, ее внучка выпила множество таблеток после ссоры с ее молодым человеком.

Известно, что пострадавшая состоит на учете в ПНД с 2019 года с диагнозом «нервная анорексия, булимия». По ее словам, она приняла таблетки после «негативного смс-сообщения» от своего парня. Убивать себя не хотела, просто пыталась привлечь к себе внимание.